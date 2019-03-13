Сотникова: я не объявляла о завершении карьеры, но на публику ничего не расскажу

Олимпийская чемпионка 2014 года российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала, почему она сейчас не тренирует четверные прыжки, а также прокомментировала планы на будущее.

«Делала ли я четверные прыжки на тренировках? Пробовала, когда мне было 13–14 лет. Я неудачно приземлилась, после чего больше не пробовала, у меня появился страх.

Я добивалась успехов упорно, мучительно, не без психических сдвигов, не без внутренних и телесных травм. То есть проходишь через множество преград. Были моменты, когда ты опускаешь руки, но понимаешь, что нужно идти вперёд, находить в себе внутренние силы при помощи близких людей.

Я не объявляла о завершении карьеры, но на публику о своём будущем ничего объявлять не буду. Поняла для себя, что то, о чём я рассказываю, в итоге не сбывается.

Победы в фигурном катании грандиозно изменили мою жизнь. Во-первых, победы были не всегда, я поднималась постепенно, были и падения. Но я научилась бороться со своими внутренними преградами», — приводит слова Сотниковой «Матч ТВ».