Российский конькобежец Андрей Ануфриенко умер на 49-м году жизни

Официальный сайт Союза конькобежцев России сообщил, что в возрасте 48 лет скончался советский и российский конькобежец Андрей Ануфриенко, дважды принимавший участие в зимних Олимпийских играх.

Гражданская панихида пройдёт в среду, 13 марта, в Екатеринбурге.

Ануфриенко — серебряный призёр чемпионатов СССР (1991) и России (1995) в классическом многоборье, а также чемпионата России в спринтерском многоборье (1992). В 1994 году он занял седьмое место на чемпионате мира в классическом многоборье, показав второй результат на дистанции 1500 метров, а через год завершил мировое первенство шестым. Конькобежец выступал на чемпионатах Европы, Олимпиадах в Лиллехаммере (1994) и Нагано (1998), но не выиграл наград.

Ануфриенко завершил спортивную карьеру в начале 2000-х.