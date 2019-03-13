Куклина: перед сезоном думала — или закончу, или перейду в сборную Беларуси

Российская биатлонистка Лариса Куклина, занявшая 16-е место в индивидуальной гонки на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), призналась, что могла выступать за сборную Беларуси.

«История началась весной 2017-го, когда я по критериям отбора проходила в сборную России, но по какой-то причине меня в неё не включали. Я выиграла этапы Кубка страны и привезла личные медали с весеннего чемпионата России. Пробовали выяснить, почему меня не оказалось в сборной, однако не смогли найти концов.



Это был удар, я очень сильно расстроилась, поскольку была на 100 процентов уверена, что буду или в основе, или в резерве. Руки опустились, но муж снова сумел настроить. Регион помогал всем, финансировал подготовку в необходимом объёме. Я провела всю нужную работу и за год вышла на 8000 километров СФП. Даже планировала, не буду скрывать, отбираться на Олимпиаду. Но после «Ижевской винтовки», хотя по очкам я проходила на чемпионат Европы, тренеры решением взяли туда более молодую спортсменку.



А в Беларусь, и не только туда, звали не первый год, но я до последнего верила, что попаду в сборную России. После олимпийского сезона что-то внутри щелкнуло, начало казаться, что руководству белорусской команды я просто нужнее. С белорусскими тренерами было несколько разговоров на эту тему, я им сказала, что хочу дождаться решения по комплектованию сборной России. Если меня в списках не будет, то или закончу, или перейду выступать за Белоруссию. Но, слава богу, меня включили в резерв, а когда некоторые девушки ушли в декрет, я оказалась в основе у Виталия Норицына», — цитирует Куклину сайт «Матч ТВ».

Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта.