Эберг: Пихлер — великий тренер и особенный человек

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Меня просто переполняют эмоции. Я постоянно борюсь с тем, чтобы вновь не расплакаться. Моя лучшая подруга Анна Магнуссон была первой, кто подбежал и поздравил меня: в тот момент я не смогла сдержать слёз. Мы с Анной вместе выросли и тренировались, и всегда мечтали о великих победах. Я уверена, что мой успех на домашнем чемпионате мира относится именно к такой категории. Я очень счастлива и по-настоящему горжусь собой.

Я чувствовала ответственность, но желание показать высокий результат перекрывало любое волнение. На стадионе была вся моя семьи и мои друзья: это незабываемое ощущение.

Перед заключительной стрельбой? Я подумала, что позади у меня три чисто пройденных рубежа и сейчас передо мной открыта возможность продемонстрировать, на что я способна как олимпийская чемпионка. Однако, когда я ступила на коврик, то уже не думала ни о чем, кроме стрельбы и отработала каждый отдельный выстрел со стопроцентной концентрацией.



Вольфганг Пихлер передал мне моё текущее преимущество перед соперницами и сказал, что я бегу за титулом чемпионки мира. Пихлер — великий тренер и, к тому же, очень особенный и интересный человек. Я очень рада, что тренировочный план Вольфганга так идеально мне подошёл", — приводит слова Эберг сайт «Матч ТВ».

Серебро взяла итальянка Лиза Виттоцци, бронзу — француженка Жюстин Бреза. Лучший результат среди россиянок показала Лариса Куклина — 16-е место.