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Бреза: на пристрелке я всё время слушала песню Maybe, может, это помогло

Бреза: на пристрелке я всё время слушала песню Maybe, может, это помогло
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Французская биатлонистка Жюстин Бреза оценила выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Она завоевала бронзовую награду.

Думаю, я довольно уверена в своих силах, и мне нужно было просто более спокойно подходить к стартам и не терять концентрацию перед гонками. У меня получилось сделать это сегодня — забыть о конечном результате, об остальных спортсменках, просто вести свою гонку и получать удовольствие. И сейчас, могу сказать наверняка, я довольна! На пристрелке я слушала на повторе песню Maybe группы London Grammar, может, это помогло.

Наша команда очень сильная. Думаю, все девочки осознают это и понимают, что способны на высокие результаты. Надеюсь, моя медаль сделает их увереннее, по крайней мере я в них верю", — цитирует Бреза Biathlon.com.ua.

Победу одержала шведская биатлонистка Ханна Эберг, второй стала итальянка Лиза Виттоцци. Лучший результат среди россиянок показала Лариса Куклина — 16-е место.

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Источник: Biathlon.com.ua Сообщить об ошибке
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