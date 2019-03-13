Фиалкова: мне так обидно, что я потеряла медаль последним выстрелом

Словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Она заняла пятое место, допустив один промах.



«Мне так обидно, что я потеряла медаль последним выстрелом. У меня начали немного дрожать ноги, и я решила после четвёртого выстрела сделать паузу и присесть. Думала, это мне поможет. Но в результате это меня полностью выбило из колеи, и я промахнулась. Но я всё равно рада быть в топ-5. Постараюсь накопить энергию и достойно выступить в воскресенье. Если стреляешь хорошо, то и результат будет хорошим», — приводит слова Фиалковой Biathlon.com.ua.

Чемпионкой мира в этой дисциплине стала шведская биатлонистка Ханна Эберг.