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Фиалкова: мне так обидно, что я потеряла медаль последним выстрелом

Фиалкова: мне так обидно, что я потеряла медаль последним выстрелом
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Она заняла пятое место, допустив один промах.

«Мне так обидно, что я потеряла медаль последним выстрелом. У меня начали немного дрожать ноги, и я решила после четвёртого выстрела сделать паузу и присесть. Думала, это мне поможет. Но в результате это меня полностью выбило из колеи, и я промахнулась. Но я всё равно рада быть в топ-5. Постараюсь накопить энергию и достойно выступить в воскресенье. Если стреляешь хорошо, то и результат будет хорошим», — приводит слова Фиалковой Biathlon.com.ua.

Чемпионкой мира в этой дисциплине стала шведская биатлонистка Ханна Эберг.

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Источник: Biathlon.com.ua Сообщить об ошибке
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