Бреза прыгнула в толпу болельщиков на церемонии награждения в Эстерсунде

Французская биатлонистка Жюстин Бреза, завоевавшая бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), на церемонии награждения прыгнула в толпу болельщиков.

«Если вы пропустили церемонию награждения: Жюстин Бреза сегодня просто живёт своей бронзовой медалью», – говорится в сообщении в «твиттере» Международного союза биатлонистов.

Победительницей гонки стала шведка Ханна Эберг. Серебро завоевала представительница Италии Лиза Виттоцци. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Лариса Куклина, занявшая 16-е место.

Сегодня, 13 марта, в Эстерсунде пройдёт мужская индивидуальная гонка. В активе сборной России на чемпионате мира 2019 года пока одна медаль — серебро Александра Логинова в спринте.