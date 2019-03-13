Эксперт: Большунов бил в стену, пол. Сложно одолеть русских быков, если они злые

Норвежский лыжный эксперт Петтер Соленг Скинстад рассказал, что россиянин Александр Большунов был очень зол после неудачного выступления в спринте на этапе Кубка мира в Драммене. Четырёхкратный призёр Олимпийских игр выбыл на стадии четвертьфинала, а его главный конкурент — норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо — стал победителем соревнований и обошёл Большунова в общем зачёте Кубка мира.

«Большунов был невероятно зол. Он ударил по стене, по полу. Ещё полчаса после гонки с ним никто не решался заговорить.

На чемпионате мира и «Тур де Ски» Большунов был так близок к победе, но Клебо оказался сильнее. Думаю, победа в общем зачёте Кубка мира для Большунова значит больше.



Когда русские быки злятся, обыграть их крайне сложно. Мы видели марафон в Хольменколлене. Большунов был просто безумно силён. Сложно будет сдержать его в Фалуне и Канаде. Борьба до конца будет упорной. В концовке прошлого сезона Большунов был невероятно силён.

Клебо же доволен сезоном, так как он выиграл «Тур де Ски» и три золота чемпионата мира. Если он сможет мотивировать себя и бороться до конца в Кубке мира… Это будет интересно.



Есть разница между верой и надеждой. К сожалению, я боюсь, что Большунов может оказаться слишком мощным соперником в конце сезона. Что касается выступления Клебо, тот тут сложно что-то предсказать. У него бывают взлёты и глубокие падения. Сложно сказать, чем всё закончится", — цитирует Скинстада TV2.

Большунов и Ретивых не сумели выйти в полуфинал спринта на этапе КМ в Драммене