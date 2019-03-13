Вирер: тренер Обереггер обманул нас, уйдя в сборную Норвегии

Члены сборной Италии по биатлону недовольны уходом из команды тренера Патрика Обереггера. После пяти лет работы в команде он перебрался в сборную Норвегии, не предупредив никого из своих подопечных.



«Мы никогда ранее не обсуждали это. Обереггер обманул нас. Мы были очень злы, ведь нас обманывали, говоря о причинах его ухода. Теперь мы не общаемся. К счастью, мне удалось сконцентрироваться на себе — теперь я не волнуюсь по поводу его ухода», – заявила Доротея Вирер в интервью NRK.



«Конечно, я была разочарована его уходом. Тем не менее я поняла ситуацию. Таки вещи не всегда являются плохими новостями, иногда они могут принести и пользу», — говорит лидер общего зачёта Кубка мира Лиза Виттоцци.



Сам Обереггер так же прокомментировал ситуацию и недовольство лидеров сборной Италии.



«Знаю, что Доротея злится на меня из-за такого решения. Впрочем, я не считал, что именно она должна стать первой, кто узнает о моём уходе и его причинах. Вы должны знать, что я всегда болею за Италию, если у команды Норвегии никто не претендует на тройку.



Я продолжаю общаться с мужем Доротеи, но сама она злится на меня. Ей хотелось, чтобы я сказал ей о своём решении напрямую».