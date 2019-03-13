Джима: обидно, что с чистой стрельбой я только 12-я

Украинская биатлонистка Юлия Джима прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде. Она заняла 12-е место.



«Конечно, обидно, что с чистой стрельбой я только 12-я, но на сегодняшний момент, из-за этих проблем со спиной, я не чувствую себя готовой на сто процентов, чтобы бороться за высокие места и за подиум. Когда не всё в порядке со спиной, это отдаётся и на ноги, и на корпус. Поэтому моя скорость пока не соответствует моим реальным возможностям. Но надо бороться, немного осталось до конца сезона.

Если сравнивать эту гонку с индивидуалкой в Поклюке, то скажу, что там было легче. Правда, я не была разогнана в начале сезона, но если надо было, могла потерпеть. А сейчас, при всём желании, спина не позволяет идти на максимуме", — цитирует Джиму Biathlon.com.ua.

Победу в гонке одержала шведка Ханна Эберг.