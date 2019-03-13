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Старых пропустит заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене

Старых пропустит заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что Ирина Старых, досрочно завершившая выступление на чемпионате мира в Эстерсунде, пропустит заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) 21-24 марта.

«После чемпионата Европы мы её отправили в Тюмень к мануальщику. Была информация от Максима Кугаевского, что она готова. Проводить дополнительный тест мы просто не имели времени. И мы её поставили на первые гонки, и получилось так, что она не может показывать хорошую скорость, поэтому её освободили от дальнейших стартов, но не выкинули. В Хольменколлен она не поедет», — приводит слова Хованцева «Р-Спорт».

На чемпионате мира Старых выступила в спринте и гонке преследования, где заняла 44-е и 45-е места соответственно.

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