Дальмайер: может показаться, что я постоянно болею

Двукратная олимпийская чемпионка, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер объяснила свои частые пропуски гонок в Кубке мира.



«Может показаться, что я постоянно болею. Но в нашем спорте ты должен быть в форме на сто процентов. При готовности в 95% я не выиграю гонку. В качестве меры предосторожности иногда я предпочитаю сделать перерыв», — приводит слова Дальмайер Sport Bild.



В нынешнем сезоне Дальмайер приняла участие в 8 личных гонках Кубка мира из уже 19 состоявшихся. На её счету — второе место в спринте на этапе в Нове-Место (Чехия), второе место в гонке преследования и победа в масс-старте на этапе в Антхольце (Италия). На чемпионате мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция), немецкая биатлонистка уже завоевала две бронзовые медали — в спринте и гонке преследования. В индивидуальной гонке она стала четвёртой.

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