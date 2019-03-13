Дальмайер: медаль была возможна. 7 секунд от 3-го места — это не так много

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Медаль была бы возможна. Семь секунд от 3-го места — это не так много. На трассе я проиграла несколько секунд на старте. На финише я отчаянно боролась и оставила все силы, поэтому не могу винить себя. Я осталась довольна своим выступлением, хотя, может быть, и не была достаточно быстрой. Отдых пойдёт мне на пользу. Но я уже с нетерпением жду выходных. С каждым днём моё состояние становится всё лучше. В гонке я не чувствовала проблем со здоровьем», — приводит слова Дальмайер Bild.

В индивидуальной гонке на ЧМ в Эстерсунде Дальмайер стала четвёртой.