Юрлова-Перхт: ситуация с Гараничевым слишком сильно раздута прессой

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поддержала партнёра по сборной Евгения Гараничева. Напомним, в пасьюте на чемпионате мира в Эстерсунде россиянин пробежал лишний штрафной круг.



«В команде сейчас всё хорошо, очень хорошие отношения между мужской и женской командами, мы болеем друг за друга, нет никаких недопониманий и с тренерами. То, что случилось с Евгением Гараничевым, слишком сильно, как мне кажется, раздуто прессой.



Это абсолютно рядовая и, я бы сказала, банальная для биатлона ситуация – пробежать по ошибке лишний штрафной круг. И Женя – точно не последний биатлонист, который совершил такую ошибку. Просто на него сейчас столько всего навалилось, что я хотела бы его только поддержать», – цитирует Юрлову-Перхт «Р-Спорт».

Напомним, месяц назад Евгений опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в США.

«Гараничев ещё будет собранным спортсменом. К 40 годам». Губерниев не шутит Потому что можно ещё 10 лет ходить по граблям и набивать шишки. А вот Фуркаду это не поможет — у него больше нет мощи.