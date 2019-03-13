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Юрлова-Перхт: ситуация с Гараничевым слишком сильно раздута прессой

Юрлова-Перхт: ситуация с Гараничевым слишком сильно раздута прессой
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поддержала партнёра по сборной Евгения Гараничева. Напомним, в пасьюте на чемпионате мира в Эстерсунде россиянин пробежал лишний штрафной круг.

«В команде сейчас всё хорошо, очень хорошие отношения между мужской и женской командами, мы болеем друг за друга, нет никаких недопониманий и с тренерами. То, что случилось с Евгением Гараничевым, слишком сильно, как мне кажется, раздуто прессой.

Это абсолютно рядовая и, я бы сказала, банальная для биатлона ситуация – пробежать по ошибке лишний штрафной круг. И Женя – точно не последний биатлонист, который совершил такую ошибку. Просто на него сейчас столько всего навалилось, что я хотела бы его только поддержать», – цитирует Юрлову-Перхт «Р-Спорт».

Напомним, месяц назад Евгений опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в США.

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