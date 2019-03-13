Й. Бё: я не расстроен, это уже мой лучший чемпионат мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Он завоевал серебряную медаль, хотя уверенно лидировал перед последним огневым рубежом. Чемпионом мира стал украинец Дмитрий Пидручный.

«Думаю, если бы Терезе Йохауг опережала всех на минуту, то все бы заранее знали, кто победит. Но в индивидуальной гонке у меня и Моны Брорссон выиграть, несмотря на отрыв, не получилось. В биатлоне есть X-фактор, который делает этот вид спорта привлекательным. Приятно побеждать с отрывом, и очень обидно проигрывать из-за стрельбы.

Я не расстроен, всё нормально. Это уже мой лучший чемпионат мира, хотя прошла лишь половина. Теперь нужно выложиться по полной в оставшихся гонках», — цитирует Бё TV2.

Сегодня, 13 марта, в Эстерсунде пройдёт мужская индивидуальная гонка.

«Я должен думать, что всё в моих руках. Надо верить в свои силы. Конечно, предыдущее выступление оставило вопросы, но если я попаду все 20 выстрелов, то, вероятно, выиграю», — сказал Бё.