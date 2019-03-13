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М. Фуркад: причина плохой формы? Я не могу найти ответ на этот вопрос

М. Фуркад: причина плохой формы? Я не могу найти ответ на этот вопрос
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Французский биатлонист, 11-кратный чемпион мира Мартен Фуркад прокомментировал неудачный для себя сезон.

В последнее время я чувствую себя лучше, но по трассе всё равно иду медленнее, чем раньше. Чувствую, что это происходит на протяжении всего сезона. С этим трудно бороться. Сейчас я просто должен принять ситуацию и постараться сделать всё возможное на чемпионате мира в той форме, в которой я сейчас нахожусь. Причина такой формы? Я много раз задавал себе этот вопрос, но ответов так и не нашёл.

На протяжении последних семи лет я очень много времени уделял СМИ и спонсорам. Обязательств перед ними было слишком много. Теперь моё тело хочет, чтобы я всё принимал более спокойно. Мне нужно больше отдыха», – цитирует Фуркада TV2.

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