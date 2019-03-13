М. Фуркад: не уверен, что выступлю в сингл-миксте на чемпионате мира

Одиннадцатикратный чемпион мира Мартен Фуркад оценил шансы французской сборной в оставшихся гонках чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).



«Думаю, что больше всего шансов на медаль у французской сборной в сингл-миксте. Впрочем, я не уверен, буду ли я участвовать в этой гонке. Я люблю личные гонки. В гонке на 20 км нужно хорошо стрелять и действовать на пределе своих возможностей. Постараюсь сделать именно это, а там будет видно», – цитирует Фуркада TV2.



Сегодня, 13 марта, на чемпионате мира в Эстерсунде состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. Текстовая трансляция события будет доступна на «Чемпионате». С полным расписанием мирового первенства можно ознакомиться по ссылке.

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