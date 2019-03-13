Стал известен состав сборной России по биатлону на этап КМ в Хольменколлене

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о формировании состава на заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 21 по 24 марта.

«В Хольменколлен добавится Виктория Сливко как лидер Кубка IBU. Она может бежать вне квоты. У мужчин в топ-10 Кубка IBU у нас Поварницын и Бабиков. Они на последний этап пойдут по квоте IBU. И шесть человек с чемпионата мира, включая Латыпова и Поршнева. У девочек на последний этап поедут все присутствующие на чемпионате мира, кроме Старых», — приводит слова Хованцева «РИА Новости».

В состав мужской сборной России на чемпионат мира в Эстерсунде вошли Александр Логинов, Александр Поварницын, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Максим Цветков. В заявку женской команды были включены Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева.