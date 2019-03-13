Тарьей Бё: Йоханнес своей скоростью опровергает все исследования

Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о прогрессе в лыжном ходе своего младшего брата Йоханнеса.

«Прогресс Йоханнеса? Это большой вопрос. Никто не понимает, с чем это связано. Он даже сам говорит, что не заслуживает того, чтобы быть настолько хорошим, учитывая то, как он тренируется. Вы можете спросить об этом у тренеров, партнёров по команде или кого-либо ещё. Не существует книги, которая бы объяснила то, что он делает. Своей скоростью он опровергает все исследования», — приводит слова Бё-старшего Dagbladet.

В текущем сезоне Йоханнес Бё был быстрейшим на лыжне в 15 личных гонках из 18 состоявшихся на этапах Кубка мира, дважды он был вторым и ещё один раз — четвёртым.

На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Бё-младший завоевал две золотые медали и одну серебряную.