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Загитова – о программе «Кармен»: давно хотела попробовать что-то страстное

Загитова – о программе «Кармен»: давно хотела попробовать что-то страстное
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова рассказала о своей новой произвольной программе «Кармен».

«Я давно хотела попробовать что-то более страстное и взрослое. Когда тренеры предложили мне «Кармен», я была двумя руками за. В этой программе мне нравится абсолютно всё – от выбора музыки до элементов.

Возможно, мы даже в чём-то похожи с Кармен. Наверное, я иногда бываю такой же резкой и вспыльчивой», – заявила 16-летняя фигуристка в интервью японскому телевидению.

Напомним, ближайшим стартом Алины станет чемпионат мира в Сайтаме (Япония), который пройдёт в период с 18 по 24 марта. Ранее стала известна окончательная заявка сборной России на соревнования.

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