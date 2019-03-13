Объявлен состав сборной России по биатлону на заключительный этап Кубка IBU

Сборная России по биатлону прибыла в Мартелл (Италия), где с 14 по 17 марта пройдёт финальный этап Кубка IBU. Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал состав команды на эти соревнования.



Состав сборной России

Мужчины: Антон Бабиков, Сергей Корастылёв, Ильназ Мухамедзянов, Семён Сучилов, Кирилл Стрельцов, Пётр Пащенко.

Женщины: Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Екатерина Мошкова, Елизавета Каплина, Ирина Казакевич.



В программе финального этапа Кубка IBU две спринтерские гонки и мегамасс-старт.



По итогам Кубка IBU для участия в финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене могут отобраться по два спортсмена из топ-10 общего зачёта. Завтра, 14 марта, в Мартелле пройдут первые спринтерские гонки.

Стал известен состав сборной России по биатлону на этап КМ в Хольменколлене