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Объявлен состав сборной России по биатлону на заключительный этап Кубка IBU

Объявлен состав сборной России по биатлону на заключительный этап Кубка IBU
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Сборная России по биатлону прибыла в Мартелл (Италия), где с 14 по 17 марта пройдёт финальный этап Кубка IBU. Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал состав команды на эти соревнования.

Состав сборной России
Мужчины: Антон Бабиков, Сергей Корастылёв, Ильназ Мухамедзянов, Семён Сучилов, Кирилл Стрельцов, Пётр Пащенко.
Женщины: Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Екатерина Мошкова, Елизавета Каплина, Ирина Казакевич.

В программе финального этапа Кубка IBU две спринтерские гонки и мегамасс-старт.

По итогам Кубка IBU для участия в финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене могут отобраться по два спортсмена из топ-10 общего зачёта. Завтра, 14 марта, в Мартелле пройдут первые спринтерские гонки.

Стал известен состав сборной России по биатлону на этап КМ в Хольменколлене
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