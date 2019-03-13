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Тренер Дальмайер: интуиция подсказывает, что к 2022 году Лаура завершит карьеру

Тренер Дальмайер: интуиция подсказывает, что к 2022 году Лаура завершит карьеру
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Личный тренер двукратной олимпийской чемпионки, немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер Бернхард Крелл сообщил, что его подопечная в ближайшие годы может завершить карьеру.

«Интуиция мне подсказывает, что на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году Лаура уже не будет стартовать. Однако для всего биатлонного мира было бы лучше, если бы я ошибался», — приводит слова наставника 25-летней биатлонистки Bild.

Главными достижениями в карьере Дальмайер остаются победы в спринте и гонке преследования на Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2016/17. Также она является семикратной чемпионкой мира.

На чемпионате мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция), немецкая биатлонистка уже завоевала две бронзовые медали — в спринте и гонке преследования. В индивидуальной гонке она стала четвёртой.

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