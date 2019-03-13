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Суд отклонил апелляции осуждённых за убийство Дениса Тена

Суд отклонил апелляции осуждённых за убийство Дениса Тена
Другие / Фигурное катание

Осуждённым за убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена был вынесен приговор в апелляционной инстанции, сообщает NUR.KZ.

Напомним, Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева просили о смягчении наказания, однако их апелляция была отклонена – тюремный срок в 18 лет Кудайбергенову и Киясову остался в силе. Толыбаева, как и сообщалось ранее, отправится за решётку на четыре года. Осужденные могут подать кассационную жалобу.

Тен скончался в возрасте 25 лет в результате ножевых ранений, полученных в центре Алма-Аты 19 июля прошлого года. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал с его автомобиля, однако был смертельно ранен ножом в бедро.

Денис Тен — серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года.

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Источник: Nur.kz Сообщить об ошибке
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