Суд отклонил апелляции осуждённых за убийство Дениса Тена

Осуждённым за убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена был вынесен приговор в апелляционной инстанции, сообщает NUR.KZ.



Напомним, Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева просили о смягчении наказания, однако их апелляция была отклонена – тюремный срок в 18 лет Кудайбергенову и Киясову остался в силе. Толыбаева, как и сообщалось ранее, отправится за решётку на четыре года. Осужденные могут подать кассационную жалобу.



Тен скончался в возрасте 25 лет в результате ножевых ранений, полученных в центре Алма-Аты 19 июля прошлого года. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал с его автомобиля, однако был смертельно ранен ножом в бедро.



Денис Тен — серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года.

Убийцы Дениса Тена получили по 18 лет лишения свободы