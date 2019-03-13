Губерниев: даже тренер Норвегии призвал всех закрыть тему Логинова и заткнуться

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о критике иностранных спортсменов в адрес российского биатлониста Александра Логинова, который в прошлом был дисквалифицирован за допинг и отбыл наказание.

«Большинство здравомыслящих биатлонистов знают, что Логинов — чистый спортсмен. Он понёс серьёзное наказание, вернулся, но является атлетом топ-уровня. Даже тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе призвал всех закрыть тему Александра и заткнуться. Что касается журналистов, то есть один норвежец, который вечно задаёт вопросы о допинге. Но мы к этому уже привыкли. На всевозможный вой не реагируем», — цитирует Губерниева RT.

Напомним, Александр Логинов занимает второе место в общем зачёте Кубка мира.