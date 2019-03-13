Мужская сборная России по шахматам досрочно выиграла командный ЧМ

Мужская сборная России обеспечила себе победу на командном чемпионате мира по шахматам за тур до окончания турнира.



Сегодня, 13 марта, российские шахматисты обыграли сборную Швеции со счётом 3,5:0. Победы в своих партиях одержали Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев, Сергей Карякин завершил партию вничью. Также в составе сборной России на турнире выступает Ян Непомнящий, который в этом туре остался в запасе.

В активе сборной России 14 очков, у ближайших преследователей, команд Англии и Индии, 11 очков. За победу в матче даётся два очка, при ничьей — одно.

Ранее мужская сборная России побеждала на командном чемпионате мира в 1997, 2005, 2010, 2013 годах. Турнир проводится каждые два года.