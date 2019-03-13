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Хованцев: в Эстерсунде порывы ветра такие сильные, что невозможно стрелять

Хованцев: в Эстерсунде порывы ветра такие сильные, что невозможно стрелять
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о погодных условиях на чемпионате мира в Эстерсунде и прокомментировал ситуацию с лишним штрафным кругом в исполнении Евгения Гараничева в гонке преследования.

«Иногда порывы ветра такие сильные, что просто невозможно стрелять. Поправку в таких условиях делать невозможно, а на «лёжке» вообще тяжело.

Гараничев? Стараемся не обострять ситуацию, в прессе и так много что пишут, наверняка он получает информацию же, от друзей, например. Или вот что ещё было, Ростовцев говорил, что у Логинова нет контакта с тренерами, это же бред какой-то. У него всё это было бы на лице написано", — приводит слова Хованцева сайт телеканала «Матч ТВ».

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