Пайффер выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Гараничев — 7-й

На чемпионате мира по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка. Победу одержал немецкий биатлонист Арнд Пайффер.

Россиянин Евгений Гараничев стал седьмым.

Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция)

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Арнд Пайффер (Германия) — 52.42,4 (0 промахов)

2. Владимир Илиев (Болгария) — +1.08,7 (1)

3. Тарьей Бё (Норвегия) — +1.09,1 (1)

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +1.35,7 (1)

5. Лукас Хофер (Италия) — +1.53,2 (2)

6. Симон Детьё (Франция) — +1.54,0 (3)

7. Евгений Гараничев (Россия) — +1.56,5 (1)

8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +1.59,2 (0)

9. Йоханнес Бё (Норвегия) — +2.00,8 (3)

10. Бенедикт Долль (Германия) — +2.03,5 (3)...

14. Александр Логинов (Россия) — +2.48,3 (3)…

34. Никита Поршнев (Россия) — +5.13,1 (4)...

37. Мартен Фуркад (Франция) — +5.46,0 (4)…

43. Александр Поварницын (Россия) — +6.31,6 (4).