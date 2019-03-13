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Пайффер выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Гараничев — 7-й

Пайффер выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Гараничев — 7-й
Другие / ЧМ по биатлону 2019

На чемпионате мира по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка. Победу одержал немецкий биатлонист Арнд Пайффер.

Россиянин Евгений Гараничев стал седьмым.

Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция)
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Арнд Пайффер (Германия) — 52.42,4 (0 промахов)
2. Владимир Илиев (Болгария) — +1.08,7 (1)
3. Тарьей Бё (Норвегия) — +1.09,1 (1)
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +1.35,7 (1)
5. Лукас Хофер (Италия) — +1.53,2 (2)
6. Симон Детьё (Франция) — +1.54,0 (3)
7. Евгений Гараничев (Россия) — +1.56,5 (1)
8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +1.59,2 (0)
9. Йоханнес Бё (Норвегия) — +2.00,8 (3)
10. Бенедикт Долль (Германия) — +2.03,5 (3)...
14. Александр Логинов (Россия) — +2.48,3 (3)…
34. Никита Поршнев (Россия) — +5.13,1 (4)...
37. Мартен Фуркад (Франция) — +5.46,0 (4)…
43. Александр Поварницын (Россия) — +6.31,6 (4).

Биатлон. ЧМ-2019. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
13 марта 2019 года, среда. 18:10 МСК
1
Арнд Пайффер
Германия
52:42.4
2
Владимир Илиев
Болгария
+1:08.7
3
Тарьей Бё
Норвегия
+1:09.1
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