Поршнев: хочется чего-то большего, но сегодня получилось так

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на ЧМ-2019.

«Конечно, хочется чего-то большего, но сегодня получилось так. Я рад, что получилось отстреляться по одному штрафу на каждом рубеже. Конечно, из четырёх рубежей это много, но всё же.

Волнение из-за дебютного ЧМ? Особо об этом не думал. У меня были старты на Универсиаде, там было много наших болельщиков, и я там тоже волновался, поэтому как-то научился справляться. В Красноярске удалось немножко получше отстреляться, я там два раза промазал. Конечно, конкуренции на Универсиаде особой не было, но я благодарен тем, кто туда приехал», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.