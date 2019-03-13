Елисеев, Гараничев, Малышко и Логинов побегут эстафету на ЧМ-2019

Стал известен состав сборной России на мужскую эстафету на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.

За российскую команду побегут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову сообщил тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Мужская эстафете 4x7,5 км пройдёт в субботу, 16 марта. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Напомним, сегодня на чемпионате мира по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка, где победу одержал немец Арнд Пайффер. Второе место занял болгарин Владимир Илиев, третье — норвежский спортсмен Тарьей Бё. Лучший из россиян Евгений Гараничев стал седьмым, Александр Логинов показал 14-й результат.