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Елисеев и Павлова вошли в состав сборной на сингл-микст на ЧМ-2019 по биатлону

Елисеев и Павлова вошли в состав сборной на сингл-микст на ЧМ-2019 по биатлону
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Евгения Павлова побегут сингл-микст на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

Об этом корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Одиночная смешанная эстафета пройдёт завтра, 14 марта. Начало гонки запланировано на 19:10 по московскому времени.

Напомним, сегодня на чемпионате мира по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка, где победу одержал немец Арнд Пайффер. Второе место занял болгарин Владимир Илиев, третье — норвежский спортсмен Тарьей Бё. Лучший из россиян Евгений Гараничев стал седьмым, Александр Логинов показал 14-й результат.

Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта.

Елисеев, Гараничев, Малышко и Логинов побегут эстафету на ЧМ-2019
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