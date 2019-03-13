Елисеев и Павлова вошли в состав сборной на сингл-микст на ЧМ-2019 по биатлону

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Евгения Павлова побегут сингл-микст на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).



Об этом корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.



Одиночная смешанная эстафета пройдёт завтра, 14 марта. Начало гонки запланировано на 19:10 по московскому времени.



Напомним, сегодня на чемпионате мира по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка, где победу одержал немец Арнд Пайффер. Второе место занял болгарин Владимир Илиев, третье — норвежский спортсмен Тарьей Бё. Лучший из россиян Евгений Гараничев стал седьмым, Александр Логинов показал 14-й результат.

Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта.