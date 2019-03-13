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Пайффер: на первых кругах специально шёл очень медленно, чтобы сохранить силы

Пайффер: на первых кругах специально шёл очень медленно, чтобы сохранить силы
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер прокомментировал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону.

«На первых кругах я специально шёл очень медленно, чтобы сохранить силы на стрельбу в конце и на прохождение второй части дистанции. Конечно, я очень доволен, что удалось чисто отработать на рубежах. Особенно на последнем. В этой чёртовой индивидуалке я часто лишался медалей на последнем рубеже, так что сейчас всё наконец-то прошло отлично», — передаёт слова Пайффера корреспондент „Чемпионата“ Александр Говоров.

Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция)
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Арнд Пайффер (Германия) — 52.42,4 (0 промахов)
2. Владимир Илиев (Болгария) — +1.08,7 (1)
3. Тарьей Бё (Норвегия) — +1.09,1 (1)
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +1.35,7 (1)
5. Лукас Хофер (Италия) — +1.53,2 (2)
6. Симон Детьё (Франция) — +1.54,0 (3)
7. Евгений Гараничев (Россия) — +1.56,5 (1)
8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +1.59,2 (0)
9. Йоханнес Бё (Норвегия) — +2.00,8 (3)
10. Бенедикт Долль (Германия) — +2.03,5 (3)…
14. Александр Логинов (Россия) — +2.48,3 (3)…
34. Никита Поршнев (Россия) — +5.13,1 (4)…
37. Мартен Фуркад (Франция) — +5.46,0 (4)…
43. Александр Поварницын (Россия) — +6.31,6 (4).

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