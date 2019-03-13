Пайффер: на первых кругах специально шёл очень медленно, чтобы сохранить силы

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер прокомментировал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону.

«На первых кругах я специально шёл очень медленно, чтобы сохранить силы на стрельбу в конце и на прохождение второй части дистанции. Конечно, я очень доволен, что удалось чисто отработать на рубежах. Особенно на последнем. В этой чёртовой индивидуалке я часто лишался медалей на последнем рубеже, так что сейчас всё наконец-то прошло отлично», — передаёт слова Пайффера корреспондент „Чемпионата“ Александр Говоров.

Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция)

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км



1. Арнд Пайффер (Германия) — 52.42,4 (0 промахов)

2. Владимир Илиев (Болгария) — +1.08,7 (1)

3. Тарьей Бё (Норвегия) — +1.09,1 (1)

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +1.35,7 (1)

5. Лукас Хофер (Италия) — +1.53,2 (2)

6. Симон Детьё (Франция) — +1.54,0 (3)

7. Евгений Гараничев (Россия) — +1.56,5 (1)

8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +1.59,2 (0)

9. Йоханнес Бё (Норвегия) — +2.00,8 (3)

10. Бенедикт Долль (Германия) — +2.03,5 (3)…

14. Александр Логинов (Россия) — +2.48,3 (3)…

34. Никита Поршнев (Россия) — +5.13,1 (4)…

37. Мартен Фуркад (Франция) — +5.46,0 (4)…

43. Александр Поварницын (Россия) — +6.31,6 (4).