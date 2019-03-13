Илиев: это был самый тяжёлый последний круг в моей жизни

Болгарский биатлонист Владимир Илиев прокомментировал второе место в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону.

«Сразу после финиша я понял, что могу финишировать на подиуме. Но знал, что сзади бегут ещё два сильных конкурента, так что нервничал до самого конца. На последнем круге понимал, что, вероятно, бегу за медалью, которая могла стать исторической для Болгарии. Я отдал все силы. Это был самый тяжёлый последний круг в моей жизни», — передаёт слова Илиева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Пайффер: на первых кругах специально шёл очень медленно, чтобы сохранить силы

Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция)

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км



1. Арнд Пайффер (Германия) — 52.42,4 (0 промахов).

2. Владимир Илиев (Болгария) — +1.08,7 (1).

3. Тарьей Бё (Норвегия) — +1.09,1 (1).

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +1.35,7 (1).

5. Лукас Хофер (Италия) — +1.53,2 (2).

6. Симон Детьё (Франция) — +1.54,0 (3).

7. Евгений Гараничев (Россия) — +1.56,5 (1).

8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +1.59,2 (0).

9. Йоханнес Бё (Норвегия) — +2.00,8 (3).

10. Бенедикт Долль (Германия) — +2.03,5 (3)…

14. Александр Логинов (Россия) — +2.48,3 (3)…

34. Никита Поршнев (Россия) — +5.13,1 (4)…

37. Мартен Фуркад (Франция) — +5.46,0 (4)…

43. Александр Поварницын (Россия) — +6.31,6 (4).