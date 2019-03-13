Глава USADA — о данных РУСАДА: верим, виновные будут наказаны как можно скорее

Руководитель Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт поделился мнением о возможных результатах исследования данных московской лаборатории.

«Думаю, что криминализация может в значительной степени помочь обеспечить защиту прав спортсменов. Мы надеемся, что данные будут изучены своевременно и точное число дел будет обнародовано. Верим, что правосудие будет осуществлено как можно быстрее.

Пришло время спортсменам, ограбленным этой допинг-системой, получить медали, которые они по праву заслуживают. Я думаю, что это действительно хорошо для чистых атлетов, у которых сегодня больше надежды на то, что система действительно защитит их права», — приводит слова Тайгарта Reuters.

Напомним, статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое в настоящий момент признано соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), будет пересмотрен, в случае если до 30 июня Всемирное антидопинговое агентство не получит для перепроверки выбранные им допинг-пробы.