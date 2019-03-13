Т. Бё: на второй части дистанции понимал, что у меня нет шансов догнать Пайффера

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал третье место в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону.
«Конечно, последний круг был сложным. На второй части дистанции я понимал, что у меня нет шансов догнать Пайффера. После финиша я не видел ничего, всё было чёрным. Я практически «вырубился». Я решил не ехать в Америку, потому что мне плевать на общий зачёт Кубка мира. Думаю, что это было правильным решением», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция)
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
1. Арнд Пайффер (Германия) — 52.42,4 (0 промахов).
2. Владимир Илиев (Болгария) — +1.08,7 (1).
3. Тарьей Бё (Норвегия) — +1.09,1 (1).
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +1.35,7 (1).
5. Лукас Хофер (Италия) — +1.53,2 (2).
6. Симон Детьё (Франция) — +1.54,0 (3).
7. Евгений Гараничев (Россия) — +1.56,5 (1).
8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +1.59,2 (0).
9. Йоханнес Бё (Норвегия) — +2.00,8 (3).
10. Бенедикт Долль (Германия) — +2.03,5 (3)…
14. Александр Логинов (Россия) — +2.48,3 (3)…
34. Никита Поршнев (Россия) — +5.13,1 (4)…
37. Мартен Фуркад (Франция) — +5.46,0 (4)…
43. Александр Поварницын (Россия) — +6.31,6 (4).