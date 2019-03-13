Т. Бё: на второй части дистанции понимал, что у меня нет шансов догнать Пайффера

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал третье место в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону.

«Конечно, последний круг был сложным. На второй части дистанции я понимал, что у меня нет шансов догнать Пайффера. После финиша я не видел ничего, всё было чёрным. Я практически «вырубился». Я решил не ехать в Америку, потому что мне плевать на общий зачёт Кубка мира. Думаю, что это было правильным решением», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция)

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км



1. Арнд Пайффер (Германия) — 52.42,4 (0 промахов).

2. Владимир Илиев (Болгария) — +1.08,7 (1).

3. Тарьей Бё (Норвегия) — +1.09,1 (1).

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +1.35,7 (1).

5. Лукас Хофер (Италия) — +1.53,2 (2).

6. Симон Детьё (Франция) — +1.54,0 (3).

7. Евгений Гараничев (Россия) — +1.56,5 (1).

8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +1.59,2 (0).

9. Йоханнес Бё (Норвегия) — +2.00,8 (3).

10. Бенедикт Долль (Германия) — +2.03,5 (3)…

14. Александр Логинов (Россия) — +2.48,3 (3)…

34. Никита Поршнев (Россия) — +5.13,1 (4)…

37. Мартен Фуркад (Франция) — +5.46,0 (4)…

43. Александр Поварницын (Россия) — +6.31,6 (4).