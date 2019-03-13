Хованцев: недоволен скоростью Гараничева и Логинова на дистанции

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал выступление российских биатлонистов в индивидуальной гонке на ЧМ-2019.

«У Гараничева обидный габарит не прошёл на второй «лёжке». Так бы это была гарантированная серебряная медаль. Железное второе место. Логинову нужно было сделать максимум один промах, чтобы быть в призёрах. А у него их три. Сегодня я недоволен скоростью на дистанции. Это абсолютно не скорость Логинова, будем разбираться и анализировать вместе с ребятами и сервис-группой. У Гараничева на финишном круге тоже случился провал, он не должен столько проигрывать.



Поршнев и Поварницын? В первую очередь хотели дать им возможность почувствовать себя на чемпионате мира. Они неплохо отстреляли, оба допустили всего по четыре промаха. По такой погоде — нормальный результат. Им сложнее далась «стойка». Это была проба молодых, хотя могли бежать Елисеев с Малышко. Мы готовимся к эстафетам, так что надо было дать им возможность отдохнуть», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.