Драчёв: медаль улыбнулась нам и ушла к товарищам из других сборных

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв высказался о выступлении российских спортсменов в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде.

«Наши лидеры, Логинов и Гараничев, сработали достаточно уверенно, понятно, что мы на них надеялись. У Логинова немного не получилось, всё-таки три промаха — это многовато для такой гонки, хоть и погода очень сложная, лотерейная: кому из лидеров подфартило, те с погодой и справились, а Гараничеву снова не хватило маленького шага, одного выстрела. Ребята, которые работали на чемпионате мира в первый раз, Поршнев и Поварницын, в принципе, тоже достойно прошли гонку. Конечно, как хорошие стрелки, они могли бы стрельнуть и получше, но сыграли роль волнение и погодные условия.

Сегодня в очередной раз был шанс получить медаль, но она улыбнулась нам и ушла к товарищам из других сборных. У Гараничева сегодня был ход слабее, чем в пасьюте, нужно проанализировать, почему так было. Думаю, он такой человек, на которого не влияют предыдущие ошибки, он продолжает работать в своем режиме", — цитирует Драчёва ТАСС.