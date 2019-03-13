Победа Пайффера — в обзоре мужской индивидуальной гонки на ЧМ в Швеции

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер стал победителем в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Второе место занял болгарин Владимир Илиев. Тройку призёров замкнул норвежец Тарьей Бё.

Лучшим среди российских биатлонистов стал Евгений Гараничев, показавший седьмой результат.

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Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Арнд Пайффер (Германия) — 52.42,4 (0).

2. Владимир Илиев (Болгария) — +1.08,7 (1).

3. Тарьей Бё (Норвегия) — +1.09,1 (1)...

7. Евгений Гараничев (Россия) — +1.56,5 (1)...

14. Александр Логинов (Россия) — +2.48,3 (3)…

34. Никита Поршнев (Россия) — +5.13,1 (4)...

37. Мартен Фуркад (Франция) — +5.46,0 (4)…

43. Александр Поварницын (Россия) — +6.31,6 (4).