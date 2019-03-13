Йоханнес Бё выиграл зачёт индивидуальных гонок на Кубке мира, Логинов — 5-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл зачёт индивидуальных гонок на Кубке мира. В сегодняшней гонке на ЧМ-2019 Бё стал девятым, что не помешало ему выиграть зачёт.

Россиянин Александр Логинов занял пятое место, Евгений Гараничев — 11-е.



Кубок мира. Мужчины



Итоговый зачёт индивидуальных гонок

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 128

2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 118

3. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 97

4. Арнд Пайффер (Германия) – 88

5. Александр Логинов (Россия) – 87

6. Симон Детьё (Франция) – 87

7. Симон Эдер (Австрия) – 86

8. Эрик Лессер (Германия) – 82

9. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 75

10. Лукас Хофер (Италия) – 74

11. Евгений Гараничев (Россия) – 68…

36. Дмитрий Малышко (Россия) – 29…

40. Эдуард Латыпов (Россия) – 26…

44. Александр Поварницын (Россия) – 23…

47. Матвей Елисеев (Россия) – 21…

68. Никита Поршнев (Россия) – 5.