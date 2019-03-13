Йоханнес Бё выиграл зачёт индивидуальных гонок на Кубке мира, Логинов — 5-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл зачёт индивидуальных гонок на Кубке мира. В сегодняшней гонке на ЧМ-2019 Бё стал девятым, что не помешало ему выиграть зачёт.
Россиянин Александр Логинов занял пятое место, Евгений Гараничев — 11-е.
Кубок мира. Мужчины
Итоговый зачёт индивидуальных гонок
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 128
2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 118
3. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 97
4. Арнд Пайффер (Германия) – 88
5. Александр Логинов (Россия) – 87
6. Симон Детьё (Франция) – 87
7. Симон Эдер (Австрия) – 86
8. Эрик Лессер (Германия) – 82
9. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 75
10. Лукас Хофер (Италия) – 74
11. Евгений Гараничев (Россия) – 68…
36. Дмитрий Малышко (Россия) – 29…
40. Эдуард Латыпов (Россия) – 26…
44. Александр Поварницын (Россия) – 23…
47. Матвей Елисеев (Россия) – 21…
68. Никита Поршнев (Россия) – 5.