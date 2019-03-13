Фуркад: не собираюсь расстраиваться, но этот год у меня очень сложный

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал результат в индивидуальной гонке (39-е место) на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), а также поделился планами на оставшуюся часть турнира.

«Пытался пробежать лучше, чем в спринте, но до первого места было далеко. С ошибкой на стрельбе, учитывая информацию, которую получил на трассе, понимал, что мог бы побороться за подиум. После неудачной второй „стойки“ подумал, что есть шансы и в других гонках, и решил сосредоточиться на эстафете. Поэтому не хотел оставлять все силы на трассе, чтобы в субботу быть в форме.

Не собираюсь расстраиваться, но в спортивном плане этот год у меня очень сложный. Хочу начать новую страницу в карьере. Сезон ещё не закончен, но каждый раз трудно поверить в это.

Собираюсь ли участвовать в воскресном масс-старте? На данный момент сосредоточен на эстафете. Это другая гонка, более короткого формата, с особой энергетикой. Выступаю за команду и хочу отдать за неё все силы", — цитирует Фуркада L'Equipe.