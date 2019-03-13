Васильев: Логинов пока не может собраться на четырёх рубежах

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результаты мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону.



«Здесь всё было достаточно предсказуемо. Логинов пока не может собраться на четырёх рубежах и хотя бы только один промах допустить — к сожалению, промахов больше. О нуле с четырёх рубежей вообще не говорю.

Гараничев? Женя — тот биатлонист, который в контактных гонках не очень уверенно себя чувствует. Изредка у него, конечно, там получается. Кстати, в Эстерсунде в пасьюте счастье рядом было, но не получилось. А вот «двадцатка» — как раз его гонка. Он это и подтвердил сейчас. И недаром он призёр Олимпиады в Сочи здесь.

У Поршнева «первый блин» достаточно приличный получился. Конечно, многовато «настрелял», но ход неплохой показал. Для него этот опыт нормальный был. То же самое Поварницын. Понятно, конечно, что места-то не очень. Но опыт, повторюсь, неплохой. Есть чувство, что Поршнев поймал даже какой-то кураж. Когда после финиша спортсмен давал интервью, мне показалось, что он получил удовольствие от гонки», — цитирует Васильева «Матч ТВ».