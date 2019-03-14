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Самуэльссон: очень доволен своим выступлением. Я 4-й на ЧМ в 21 год

Самуэльссон: очень доволен своим выступлением. Я 4-й на ЧМ в 21 год
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал своё выступление в мужской индивидуальной гонке на чемпионате мира. Спортсмен занял четвёртое место.

«Очень доволен своим выступлением. Я 4-й на чемпионате мира в 21 год. Но когда так близко к медали, то, конечно же, ты её хочешь завоевать. Я сделал всё, что мог. Просто трое спортсменов были сильнее. Конечно, если бы я сделал на один промах меньше, была бы медаль. Но что поделаешь.

Трасса была тяжелой после выпавшего снега, а на стрельбище был коварный ветер. Медаль Илиева немного удивила, но он всегда на этой дистанции выступал хорошо, а сегодня провёл просто великолепную гонку. Так что я рад за него", — приводит слова Самуэльссона Biathlon.com.ua.

Пайффер выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Гараничев — 7-й
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