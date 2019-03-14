Пайффер: надеюсь на ЧМ завоевать ещё медаль, как минимум в эстафете

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер прокомментировал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Прежде я всегда испытывал проблемы в индивидуальной гонке и очень рад, что мне наконец удалось покорить эту вершину. Никто не помнит, но у меня уже не раз срывалась победа в индивидуалке на чемпионате мира: каждый раз всё решал последний рубеж, где после трёх нулей я выдавал один или два промаха.



Журналисты часто спрашивают, не стоит ли убрать эту дисциплину из программы или как-то сократить дистанцию, но я всегда повторяю, что у нас в сезоне всего три индивидуальные гонки и это та самая дисциплина, с которой начиналось развитие биатлона, поэтому она непременно должна остаться в расписании.

Не думаю, что в этой гонке моё выступление так уж сильно отличается от ребят, финишировавших в 15 лучших: один промах — и ты отброшен назад. Не буду всё сваливать на везение, но всё же во время моей стрельбы порывы ветра были не такими сильными и я мог нормально работать.

Перед заключительной стрельбой я вообще ни о чём не думал. Хотя перед последним выстрелом у меня промелькнула мысль о том, что сейчас будет непросто. Да, от выстрела к выстрелу становилось всё сложнее, но было важно сохранять концентрацию. Напряжение нарастало, и ты уже словно вибрируешь на коврике: в такой момент нужно работать так, как привык и, возможно, несколько снизить ритм на последних выстрелах, чтобы с большей вероятностью закрыть мишени.

Я доволен двумя гонками, а спринт мне совсем не удался: там я даже не рассчитывал на медали. Больше всего недоволен гонкой преследования: вот уж не знаю, почему я про неприятные моменты начал говорить. Но на данный момент я всем доволен и надеюсь завоевать ещё медаль, как минимум в эстафете.

Лессер поставил на мою победу 15 евро? Ну, речь шла не совсем о победе, а о том, смогу ли я сохранить спокойствие на рубеже. Было дело, но детали нашего разговора останутся между нами", — цитирует Пайффера сайт «Матч ТВ».

Серебряным призёром индивидуальной гонки стал болгарин Владимир Илиев, бронза досталась норвежцу Тарьею Бё.