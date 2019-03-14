Васильев: на ЧМ по биатлону есть интрига, а победы Йохауг с TUE мне не интересны

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результаты мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде. Победу одержал немец Арнд Пайффер, серебро завоевал болгарин Владимир Илиев, бронзу — норвежец Тарьей Бё.

«Пайффер, конечно, удивил. Потому что двадцатка — это не его гонка. Но сейчас выступил очень здорово. Вообще он молодец: на Олимпиаде стал чемпионом, теперь здесь… Илиев ещё больше поразил. Два спортсмена из Болгарии — Илиев и Анев — в десятке бывают частенько, приличные показывают результаты. Но то, что Илиев выиграл у Тарьея Бё, конечно, неожиданно. Финиш у старшего Бё не получился. Ну а так — Тарьей уже был на пьедестале в этом году. Всё нормально у него. Больше, конечно, Пайффер и Илиев удивили. И такие неожиданные результаты дают зрителям больше эмоций. Важно, чтобы всё было не так банально и предсказуемо, как победы Йохауг в лыжах. Сколько она выигрывает у второй спортсменки по своим показаниям и противопоказаниям терапевтическим! Неинтересно смотреть на это всё! А у нас всё-таки интрига есть.

Даже безоговорочный лидер Йоханнес Бё пока только одну гонку выиграл. Просто не пошло, а потом уже, видимо, бороться как-то не очень хотелось. Да, он снова был лучший ногами, но мне всё равно кажется, что это был не самый быстрый его ход. Думаю, он понял, что ловить уже нечего. Что ломаться-то? Мне кажется, в концовке он уже бросил бежать. Что могло случиться? Может, переосторожничал — в биатлоне в стрельбе важна золотая середина. Надо подойти к ней в оптимальном состоянии: восстановиться и не перевосстановиться. Порой излишняя осторожность может сослужить плохую службу", — цитирует Васильева сайт «Матч ТВ».

Дмитрий также оценил шансы россиян на медали в оставшихся гонках.

«Ещё достаточно гонок. В масс-старте есть перспектива. Думаю, Логинов должен показать себя здесь. В мужской эстафете, если не будем дополнительные патроны использовать, у нас есть все шансы взойти на пьедестал почёта. Юрлова-Перхт может бороться. Её гонка — это с четырьмя рубежами. Пока она их не очень, конечно, прошла. Она умеет стрелять ноль, но не получилось пока, к сожалению. Это спорт. На тренировках все чемпионы галактики. Выходят на старт — куда-то всё пропадает. Женская эстафета? Здесь ресурс только в одном — не использовать запасных патронов. Всё, больше ресурсов нет», — сказал Васильев.