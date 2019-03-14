Норицын: Павлова выдохлась? Можно сказать и так

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление россиянок на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция)

«В принципе, ожидания подтвердились: мы способны бороться за медали только при условии успешного прохождения стрелковых рубежей. Просто успешно пройти их пока не получается.

По Жене Павловой тут даже не стоит искать виновников. Есть определённая, как мы говорим, плотность сезона, и для девочек, которые первый год в команде, эта плотность сезона оказалась, увы, непосильной. Для Павловой в том числе.

Евгения просто выдохлась? Можно сказать и так. Ей не хватило уровня тренированности для того, чтобы стабильно выступать на протяжении всего сезона. Ну, мы надеялись, что она восстановится. В целом здесь нет никакого кризиса или катастрофы. Павлова сама от себя сейчас находится в двадцати-тридцати секундах. Да, она не в пиковом состоянии, в отличие от Светы Мироновой, Кати Юрловой-Перхт и даже Ульяны Кайшевой, которая показывает свой лучший ход по сезону.

Сингл-микст – это специфическая гонка. Короткая. А короткие дистанции Женя бегает лучше многих других, если не лучше всех. Это как спринт у лыжников: человек может не иметь дистанционную скорость, но спринт бегать хорошо. В длинных гонках по ходу сезона у нее особо быстрой стрельбы не было. По 20 секунд на рубеже она может стрелять в тренировках. В соревнованиях это пока не получается. Плюс, как я уже сказал, в Эстерсунде сложный ветер, приходится пережидать порывы", — цитирует Норицына «РИА Новости».

Сегодня, 14 марта, Павлова и Матвеей Елисеев выступят в супермиксте.