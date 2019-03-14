Норицын: СМИ подают, будто мы Старых четвертовали и в ящике отправили в Россию

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал ситуацию с биатлонисткой Ириной Старых, которая досрочно завершила выступление на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Иру никто не отчислял, она находится в Эстерсунде и тренируется наравне со всеми. Не знаю, почему СМИ подают всё это так, словно мы Старых четвертовали и в ящике в Россию отправили. В том, что касается выступлений в чемпионате мира, не думаю, что сама спортсменка хотела бы их продолжать. Ира – взрослый адекватный человек и не может не понимать, что в своём нынешнем состоянии нет смысла занимать в гонках чьё-то место.

На чемпионате Европы Старых бежала индивидуальную гонку и в принципе была в порядке. Несмотря на боли в спине, показала неплохой ход. На сборе в Риднау пробежала контрольную гонку даже быстрее Мироновой. Потом поехала домой и вроде вылечилась. Субъективные её ощущения говорили о том, что она в форме. Объективно же это можно было проверить только в условиях соревнований. Ну вот не получилось показать результат. Сейчас Старых будет пробовать подготовиться к чемпионату России.

Как ни крути, в Эстерсунде у нас выступают все сильнейшие спортсменки. Небольшая накладка произошла разве что с Универсиадой, поскольку часть девочек в связи с этим была вынуждена отправиться в Красноярск. Дело не в том, что обязали. Просто у некоторых спортсменок существуют определённые обязательства перед их регионами. Например, у Натальи Гербуловой. Она готовилась именно к Универсиаде, поэтому не поехала ни на этапы Кубка мира в Америку, ни на более ранние – в Европу", — цитирует Норицына «РИА Новости».

Тренер также оценил ситуацию с Екатериной Глазыриной, которая отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Катя выступает в Кубке России, причём если первый старт она бежала вне конкурса, сейчас соревнуется официально, представляя Свердловскую область. Другой вопрос, что её скорость пока оставляет желать лучшего. Повлиять на переход Глазыриной из одного региона в другой СБР не может, тем более не может приказать регионам, как им следует поступать в этой ситуации. Для сборной же нет никакой разницы, за какой регион выступает спортсмен», — сказал Норицын.

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