В России заявили о создании биологической добавки, которая заменяет мельдоний

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба заявил о разработке биологически активной добавки (БАД), которая может стать для спортсменов заменой мельдонию – запрещённому Всемирным антидопинговым агентством препарату.



«Мы собрали БАД, даже БАВ (биологически активное вещество. — Прим. «Чемпионата»), это те же аминокислоты и минералы. Он не является допингом, это не лекарственный препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например в пище», – цитирует Уйбу «Р-Спорт».



По словам Уйбы, в разработанной добавке содержится калий и натрий, которые содержатся в мельдонии. БАД уже начали применять.



Мельдоний был включён Всемирным антидопинговым агентством в список запрещённых с 1 января 2016 года. Среди множества спортсменов, отстранённых за его использование, была и теннисистка Мария Шарапова, получившая 15-месячную дисквалификацию.

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