Илиев — о завоевании серебра ЧМ по биатлону: это лучший день в моей жизни!

Болгарский биатлонист Владимир Илиев прокомментировал завоевание серебряной медали чемпионата мира в Эстерсунде в индивидуальной гонке.

«Это лучший день в моей жизни! Приятно, что всё вышло именно так, как хотел: и стрельба получилась, и ход был на высшем уровне. И получился такой результат, о котором я даже не мечтал, честно скажу. Я всегда был быстрым лыжником, но много лет подряд со стрельбой не складывалось, а тут — получилось!



Во время спринта и гонки преследования немного нервничал, а в индивидуальной гонке стартовал без особых ожиданий — и такой результат! Последний круг был очень тяжёлым, но для Тарьея Бё, наверное, тоже — и опередить меня он не смог.



В Болгарии много людей смотрят биатлон, но в последние годы мы не часто радовали их такими успехами. В предыдущие поколения была сильная женская сборная, а у мужчин никогда не было медали. Надеюсь, мой успех поднимет популярность биатлона в моей стране ещё больше. Я шёл к этой медали все 15 лет, которые занимаюсь биатлоном, и хочу посвятить её всем тренерам, которые работали со мной и, конечно, моей семье», — цитирует Илиева Biathlon.com.ua.

Золото выиграл немец Арнд Пайффер, бронзу завоевал норвежец Тарьей Бё.