Мартен Фуркад обратился к болельщикам после неудачи в индивидуальной гонке на ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад признал, что сейчас переживает непростой период в своей карьере. Вчера, 13 марта, он занял 39-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«В эти дни у меня не так много новостей, найти слова сложно… Это тяжёлый период в спортивном плане для меня. Спасибо за ваши сообщения», — написал Фуркад в своём «инстаграме».

Фуркад пока не завоевал ни одной медали на чемпионате мира 2019 года. Сегодня он не выступит в супермиксте.

Победителем индивидуальной гонки в Эстерсунде стал немец Арнд Пайффер, серебро завоевал болгарин Владимир Илиев, бронзу — норвежец Тарьей Бё.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде завершится 17 марта.