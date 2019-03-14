Т. Бё: последний выстрел был просто ужасным

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал завоевание бронзы в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Я стал четвёртым в преследовании и, если бы я стал четвёртым и в индивидуальной гонке… Бронза намного лучше! Сейчас она для меня на вес золота.



Слышал от журналистов, что в индивидуальной гонке я всего дважды поднимался на пьедестал, последний раз это было восемь лет назад, и вот я снова здесь! Думаю, это неплохая статистика.



В преследовании я упустил шанс на золото из-за промаха последним выстрелом на четвёртом огневом, а минутой ранее свой шанс на золото упустил мой брат. И, если честно, последний выстрел сегодня был просто ужасным. Я ждал провала, и мне очень повезло, что в конце концов я смог собраться с мыслями», — цитирует Бё-старшего Biathlon.com.ua.

Победу в гонке одержал немец Арнд Пайффер, вторым стал болгарин Владимир Илиев.