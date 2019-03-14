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Открыта регистрация на любительскую биатлонную гонку «Калашников Биатлон Фест»

Открыта регистрация на любительскую биатлонную гонку «Калашников Биатлон Фест»
Другие / ЧМ по биатлону 2019

30 марта на республиканском стрелково-спортивном комплексе имени генерал-майора А.М. Демидова в Ижевске пройдёт любительская гонка «Калашников Биатлон Фест».

Участников соревнований ждёт забег на 4,5 км с двумя огневыми рубежами и стрельбой из пневматических винтовок «IZHMASH БИ 7–5». К участию в гонке допускаются лица старше 18 лет при наличии у них медицинской справки о состоянии здоровья. Победители состязаний получат специальные призы от концерна «Калашников».

Гостей и болельщиков ждёт масштабная спортивно-развлекательная программа: обогреваемые зоны с прямой трансляцией гонки, фуд-корт, развлекательные аттракционы, мастер-классы, конкурсы, концерт и розыгрыши призов. Вход для болельщиков бесплатный.

Узнать подробности можно, перейдя по ссылке.

Регистрация участников доступна по ссылке.

Источник: Kalashnikov Media Сообщить об ошибке
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